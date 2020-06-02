РЖД ввела запрет на погрузку в сторону Мурманского узла после обрушения моста

Компания «Российские железные дороги» ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Такое решение было принято после обрушения железнодорожного моста в регионе, сообщает пресс-служба холдинга.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор. По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что мост был однопутным, других вариантов проезда по железной дороге в сторону Мурманска нет.

Напомним, аварийная ситуация на 1 436-м км Октябрьской ж/д между поселком Молочный и городом Кола произошла 30 мая, в ходе паводка сильным потоком воды подмыло и деформировало опору моста. Доставка пассажиров к поездам дальнего следования на станцию Выходной с железнодорожного вокзала в Мурманске происходит общественным транспортом. В обратном направлении пассажиров также везут на автобусах.

В Кольском районе был введён режим ЧС.