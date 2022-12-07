РЖД ввели скидки в купе поездов дальнего следования в канун Нового года

РЖД ввели скидки 40% в купе на новогодние праздники, приобрести их могут пассажиры поездов дальнего следования.

«Пассажиры поездов дальнего следования могут приобрести билеты в купейные вагоны ряда поездов, отправляющихся 30 и 31 декабря, со скидкой 40%», — сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что при покупке билетов со 2 декабря 2022 г. действует скидка 40% в вагоны купе (все категории мест) поездов по отдельному перечню. Мурманчане могут воспользоваться этой предновогодней скидкой только на поезде №092(А) Москва - Мурманск 30 и 31 декабря. Но в перечне фигурируют поезда, отправляющиеся из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Пензу, Самару, Саратов, Чебоксары. Совершить поездки со скидкой можно также из Санкт-Петербурга в Самару, Уфу, Казань, Адлер, Волгоград, а также по ряду других маршрутов.