РЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсов

Российские железные дороги запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсов поездов. С 26 декабря 2025 года по 12 января 2026 года в поездах дальнего следования будет предложено более 5,5 млн мест, что соответствует показателю прошлогодних праздников.

Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах. В частности, из Москвы в Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Воронеж, Ярославль, Челябинск, Оренбург, Уфу, Ульяновск, Волгоград, Астрахань и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда отправятся в Москву, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Архангельск, Ярославль.

Из Екатеринбурга, Тюмени и Перми будут запущены маршруты в Котлас.

Также дополнительное сообщение будет установлено между Самарой и Адлером, Нижним Новгородом и Кировом, Ростовом-на-Дону и Кисловодском и по другим направлениям.

«Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров в новогодние праздники станут 30 декабря и 11 января», — отметили в РЖД.

В праздничные дни будут курсировать почти два десятка туристских поездов, в числе которых «Зимняя сказка», «По Золотому кольцу», «В Карелию», «Рускеальский экспресс», «Жигулевские выходные», «Мороз-экспресс», «Уральский экспресс» и т. д.

