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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 09:30

С 0.00 часов 21 апреля подразделения группировки войск «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области

Потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, два автомобиля, три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 21 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

В течение прошедших суток подразделения российских войск в Курской области продолжили соблюдение режима прекращения огня, объявленного с 18.00 19 апреля Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Федерации, и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

С 0.00 часов 21 апреля подразделения группировки войск «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

Потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, два автомобиля, три артиллерийских орудия.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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