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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.23 11:00

С 1 апреля 2023 года страховщики до заключения договора добровольного страхования обязаны будут предоставлять клиентам-физлицам ключевой информационный документ (КИД)

Ключевой информационный документ должен содержать информацию об основных условиях договора: в частности, о перечне страховых рисков, событиях, которые не являются страховым случаем, порядке получения страховой выплаты, основаниях для возврата страховой премии и досудебном урегулировании споров.

На первой странице КИД будет указываться адрес страховщика для направления юридически значимых сообщений (например, заявление об отказе от услуги или на получение возмещения), а также адрес страницы сайта страховщика для ознакомления с правилами добровольного страхования, на основании которых подготовлена памятка. 

Новые требования распространяются на договоры добровольного страхования, за исключением инвестиционного (накопительного) страхования жизни, а также страхования жизни и здоровья заемщика – правила информирования по этим видам уже действуют с 25 марта 2022 года и с 1 октября 2022 года соответственно.

«Ключевой информационный документ позволит потребителям не только получить в доступной форме информацию о существенных условиях страхового продукта до заключения договора, но и сравнить при необходимости страховые продукты у нескольких продавцов. При этом для страховщика предусмотрена ответственность за нарушение обязанностей по информированию. Если страховщик не предоставит КИД или даст неполную информацию, и клиент из-за этого откажется от продукта, страховщик в течение семи рабочих дней должен будет вернуть страховую премию за вычетом платы за уже использованный период страхования», – пояснили в Отделении Банка России по Мурманской области.

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