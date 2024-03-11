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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.24 12:30

С 1 апреля 2024 года меняется порядок оформления перепланировок помещений в многоквартирных домах

С 1 апреля 2024 года вступают в силу изменения в закон, касающиеся оформления перепланировок и переустройств помещений в многоквартирном доме, перевода жилых помещений в категорию нежилых (и наоборот). Разъясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова:

- Во-первых, уточняется само понятие перепланировки. Сейчас перепланировкой считается изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в технический план. С 1 апреля 2024 года любое изменение площади помещения в многоквартирном доме (изменение границ, образование новых помещений) признается перепланировкой.

Во-вторых, закон уточняет срок подачи документов в Росреестр. Завершение перепланировки подтверждается актом приемочной комиссии, который должен быть направлен в Росреестр. Однако срок для такого направления не был установлен. Новый закон устанавливает срок для утверждения акта - 30 дней.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, кроме того, органы местного самоуправления, осуществляющие перевод помещения из жилого в нежилое (и наоборот) или согласование переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения акта приёмочной комиссии обязаны направить в электронной форме в Росреестр заявление на кадастровый учёт и государственную регистрацию права заявителя на перепланированное помещение с приложением необходимых документов.

Законодатель упрощает данную процедуру для заявителей. Теперь у граждан нет необходимости дополнительно посещать МФЦ и подавать документы в Росреестр на регистрацию изменений своих объектов недвижимости. Органы местного самоуправления сделают это самостоятельно в электронном виде, что, в свою очередь, повлияет на сокращение срока регистрации прав.

 

* - федеральный закон от 19.12.2023 №608-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

 

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