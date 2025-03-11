С 1 апреля индексация пенсий на 14,75% затронет почти 4,2 миллиона россиян

Вчера, 10 марта, во время оперативного совещания с вице-премьерами премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о подготовке постановления об индексации социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля.

«Правительство в этом году по поручению президента уже проиндексировало страховые пенсии граждан с учётом фактической инфляции. Приняты необходимые решения и по так называемым военным пенсиям. Теперь подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии – в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума, сообщил Михаил Мишустин. - Такую помощь государства получают люди с инвалидностью и в случае потери кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Речь идёт о мужчинах старше 70 и женщинах, достигших возраста 65 лет.

Одновременно с этим повышаются пенсии ещё для нескольких категорий льготников, в их числе – военнослужащие, проходившие службу по призыву, участники Великой Отечественной войны и другие. Увеличатся также надбавки к пенсиям для лётчиков-испытателей и космонавтов.

Всего такая индексация затронет почти 4,2 миллиона человек. Нужное для этого финансирование – около 85 млрд рублей – в бюджете предусмотрено».

Так, в постановлении от 7 марта 2025 года №287 прописано, что с 1 апреля на 14,75% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. К ним относятся: военнослужащие, проходившие службу по призыву; участники Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»; летчики-испытатели и космонавты; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также члены их семей.

Фото: http://government.ru/news/54456/