С 1 апреля платёжная система «Western Union» прекратит проводить операции внутри России

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК».

В письме компании, направленное банкам-партнёрам, говорится, что это решение принято из-за низкой востребованности внутрироссийских переводов на рынке. «Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме», — подчеркивается в письме.

В публикации указано, что клиенты лишатся возможности отправить перевод внутри России через платёжную систему уже 31 марта. При этом 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. С 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до пяти тысяч рублей.

«Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России», — пояснили в компании.

Издание уточнило, что представитель «Western Union» отказался раскрыть информацию об объеме переводов по внутрироссийским каналам.

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