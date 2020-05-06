С 1 апреля по 1 октября расчёт размера компенсационных выплат отдельным категориям граждан на следующий период производится без подтверждения гражданами оплаты ЖКУ

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 22.04.2020 №565 в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года расчёт размера компенсационных выплат в связи с ежемесячными расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти на следующий период производится без подтверждения гражданами оплаты ЖКУ.

Для получателей компенсационной выплаты исключена необходимость представления оригиналов платежных документов для их включения в реестры получателей на очередной выплатной период.

Расчёт размера компенсационной выплаты будет осуществляться центрами социальной поддержки населения на основании сведений о начисленной плате за ЖКУ, представляемых исполнителями ЖКУ в электронном виде в рамках заключенных соглашений, имеющихся на дату расчёта и формирования реестра получателей.

В мае в реестр будут включены все получатели, в отношении которых приняты решения о назначении компенсационной выплаты. После 1 октября 2020 года расчёт размера компенсационной выплаты будет осуществляться при условии представления гражданами оригиналов платёжных документов, пишет Министерство труда и социального развития Мурманской области.