С 1 апреля стартует приём заявлений в первые классы школ Мурманской области

В Мурманской области с 1 апреля начинается приём заявлений на зачисление детей в первый класс. Подать заявление можно онлайн через портал государственных услуг — оно сформируется автоматически на основе уже имеющихся данных.

Детей зачисляют в школу по месту регистрации или в ту, где уже учатся старшие братья или сёстры. В последнем случае нужно приложить документ, подтверждающий право на льготу.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, заявления в школы по месту регистрации принимаются до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября подать документы можно в любую школу при наличии свободных мест. О результатах родители узнают в течение трёх дней после завершения приёма — уведомление придёт в личный кабинет.

Отдельные категории граждан, в том числе дети участников спецоперации, сотрудников правоохранительных органов могут воспользоваться приоритетным правом на зачисление. Для этого к заявлению необходимо прикрепить подтверждающие документы или предоставить их в школу.

После зачисления можно начинать подготовку к учебному году. Список необходимых принадлежностей и рекомендации по школьной форме родители получат в образовательной организации.