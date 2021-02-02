С 1 апреля в Мурманской области начнут принимать заявления на назначение социальной выплаты в повышенном размере

2020 год стал стартом для новой выплаты нуждающимся семьям Мурманской области – ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 8596,50 рубля. Получателями выплаты в прошедшем году стали 9955 семей на 12282 детей. Об этом, выступая на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«Правительство Российской Федерации разрабатывает новый алгоритм определения размера социальной выплаты, размер которой составит 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, или может быть увеличен в зависимости от степени нуждаемости семьи до 75% или 100% прожиточного минимума, – отметил в рамках доклада Сергей Мякишев. – Заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься с 1 апреля 2021 года. При этом, как и в прошлом году, расчет будет сделан, начиная с 1 января этого года».

Кроме того, по словам министра, Мурманская область вошла в перечень пилотных субъектов Российской Федерации по тестированию государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в части получения сведений о наличии у граждан задолженности по оплате ЖКУ, подтверждённой судебным актом. Список пилотных регионов был сформирован, в основном, из-за готовности исполнительных органов власти в сфере ЖКХ. 11 января 2021 года началась опытная эксплуатация системы. С 1 июля при предоставлении социальной поддержки по оплате ЖКУ будет учитываться «подтверждённая» задолженность.

Также Мурманская область вошла в перечень 20 регионов, которые готовы к тестовым проверкам и последующему внедрению персонифицированного проактивного информирования граждан посредством федеральных информационных систем о возможном предоставлении мер социальной поддержки.

«Что касается региональной составляющей, то с 1 января 2021 года на территории региона реализуется проект «Подарок новорожденному», – сообщил министр труда и социального развития Мурманской области. – С начала года в организациях родовспоможения уже вручено 354 подарочных набора женщинам при выписке из роддома».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, с января 2021 года для опекунов совершеннолетних недееспособных граждан введено ежемесячное вознаграждение в размере 17 тысяч рублей. Это позволит продлить пребывание одиноких недееспособных граждан в привычной социальной среде. В текущем году прогнозируемое количество получателей вознаграждения составит 95 человек. Мурманская область стала десятым регионом, в котором предусмотрена эта выплата.