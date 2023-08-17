С 1 августа были увеличены пенсии более 78 тысяч пенсионеров Мурманской области

С 1 августа Отделение СФР по Мурманской области провело беззаявительный перерасчёт страховых пенсий 78422 работавшим в 2022 году пенсионерам. Перерасчёт коснулся всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.

Как сообщает Отделение Социального фонда РФ по Мурманской области, также были увеличены выплаты получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчёт зависел от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше была увеличена пенсия. Максимальная прибавка составила три пенсионных коэффициента.

Августовский перерасчёт, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, произошёл автоматически, поэтому пенсионерам не нужно было никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере.