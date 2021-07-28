Детей-инвалидов будут обслуживать вне очередиБолее 5% территории Мурманской области выделено под программу «Гектар Арктики»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.07.21 13:00

С 1 августа жители Мурманской области будут оплачивать взносы на капитальный ремонт на новые расчётные счета

С 1 августа жители Мурманской области будут оплачивать взносы на капитальный ремонт на новые расчётные счета. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов. «Такие изменения произошли из-за стремления максимально уйти от комиссий при оплате взносов. Для этого был проведён конкурс по выбору финансовой организации. Победителем был снова признан АО «Россельхозбанк». В связи с этим были открыты новые котловые расчётные счета и коды услуг, которые и будут указаны в квитанциях на уплату взносов с 1 августа 2021 года», – отметил Фёдор Денисов.

Фонд капитального ремонта Мурманской области просит жителей региона быть внимательными при оплате взносов. В случае, если вы используете автоплатёж, необходимо внести соответствующие изменения в реквизиты самостоятельно или через банк. При ошибочной оплате взносов на старые реквизиты, денежные средства будут зачислены на лицевой счет плательщика по назначению.

Напомним, оплатить взнос на капремонт без комиссии можно во всех отделениях «Почты России» и кассах ООО «ЕРЦ» на котловые расчётные счета, а также в АО «Россельхозбанк», ПАО «Почта Банк» для держателей карт этого банка и мобильном приложении «Квартплата+».

Новые котловые расчетные счета:

Муниципалитет

Старый номер счета

Новый номер счета

1.

Общий котел Полярные Зори

40604810835220000092

40603810235220000017

2.

Общий котел Мурманск

40604810235220000087

40603810335220000001

3.

Общий котел Терский район

40604810835220000102

40603810935220000016

4.

Общий котел Ковдорский район

40604810335220000097

40603810635220000015

5.

Общий котел ЗАТО город Заозерск

40604810435220000094

40603810335220000014

6.

Общий котел ЗАТО город Островной

40604810735220000095

40603810035220000013

7.

Общий котел Ловозерского района

40604810235220000100

40603810735220000012

8.

Общий котел Печенгский округ

40604810535220000101

40603810435220000011

9.

Общий котел город Оленегорск

40604810535220000091

40603810135220000010

10.

Общий котел город Мончегорск

40604810235220000090

40603810735220000009

11.

Общий котел Кандалакшский район

40604810635220000098

40603810435220000008

12.

Общий котел город Апатиты

40604810535220000088

40603810135220000007

13.

Общий котел город Кировск

40604810835220000089

40603810835220000006

14.

Общий котел ЗАТО поселок Видяево

40604810135220000103

40603810535220000005

15.

Общий котел ЗАТО Александровск

40604810135220000093

40603810235220000004

16.

Общий котел ЗАТО город Североморск

40604810035220000096

40603810935220000003

17.

Общий котел Кольский район

40604810935220000099

40603810635220000002

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:25
Здравствуйте, Анна Дмитриевна! Ваш вопрос стоит также переадресовать и заместителям Председателя Совета депутатов, членам партии Единая Россия, ура-патриотом за зарплату и ДАВНИМ соратникам Веллера и
Комментарий к новости:Эпопея с веллеровскими сертификатами продолжается. Люди обмануты и возмущены
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:18
Здравствуйте, горожане, коллеги из МБОУ "Гимназия № 6" и гости города-героя Мурманска. Работники ОУ вынуждены сами ремонтировать здание ОУ. Вопрос вопросов: а заместители Председателя Совета депутато
Комментарий к новости:Мурманская гимназия №6 готовится к скорому началу нового учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Метод исследования». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый четвертый россиянин хотел бы воспользоваться ипотекой от работодателя-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 24 копейки, а евро теряет 7 копеек-PRO Энергетику (18+)28 июля снижение надёжности электроснабжения затронет часть жилых и нежилых зданий Мурманска-PRO ЖКХ (18+)С 1 августа жители Мурманской области будут оплачивать взносы на капитальный ремонт на новые расчётные счета-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Побочный эффект пандемии - россиянам станет проще получить пособие по безработице
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика