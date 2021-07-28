С 1 августа жители Мурманской области будут оплачивать взносы на капитальный ремонт на новые расчётные счета. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов. «Такие изменения произошли из-за стремления максимально уйти от комиссий при оплате взносов. Для этого был проведён конкурс по выбору финансовой организации. Победителем был снова признан АО «Россельхозбанк». В связи с этим были открыты новые котловые расчётные счета и коды услуг, которые и будут указаны в квитанциях на уплату взносов с 1 августа 2021 года», – отметил Фёдор Денисов.

Фонд капитального ремонта Мурманской области просит жителей региона быть внимательными при оплате взносов. В случае, если вы используете автоплатёж, необходимо внести соответствующие изменения в реквизиты самостоятельно или через банк. При ошибочной оплате взносов на старые реквизиты, денежные средства будут зачислены на лицевой счет плательщика по назначению.

Напомним, оплатить взнос на капремонт без комиссии можно во всех отделениях «Почты России» и кассах ООО «ЕРЦ» на котловые расчётные счета, а также в АО «Россельхозбанк», ПАО «Почта Банк» для держателей карт этого банка и мобильном приложении «Квартплата+».

Новые котловые расчетные счета: