С 1 августа жители Мурманской области будут оплачивать взносы на капитальный ремонт на новые расчётные счета
С 1 августа жители Мурманской области будут оплачивать взносы на капитальный ремонт на новые расчётные счета. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов. «Такие изменения произошли из-за стремления максимально уйти от комиссий при оплате взносов. Для этого был проведён конкурс по выбору финансовой организации. Победителем был снова признан АО «Россельхозбанк». В связи с этим были открыты новые котловые расчётные счета и коды услуг, которые и будут указаны в квитанциях на уплату взносов с 1 августа 2021 года», – отметил Фёдор Денисов.
Фонд капитального ремонта Мурманской области просит жителей региона быть внимательными при оплате взносов. В случае, если вы используете автоплатёж, необходимо внести соответствующие изменения в реквизиты самостоятельно или через банк. При ошибочной оплате взносов на старые реквизиты, денежные средства будут зачислены на лицевой счет плательщика по назначению.
Напомним, оплатить взнос на капремонт без комиссии можно во всех отделениях «Почты России» и кассах ООО «ЕРЦ» на котловые расчётные счета, а также в АО «Россельхозбанк», ПАО «Почта Банк» для держателей карт этого банка и мобильном приложении «Квартплата+».
Новые котловые расчетные счета:
|
№
|
Муниципалитет
|
Старый номер счета
|
Новый номер счета
|
1.
|
Общий котел Полярные Зори
|
40604810835220000092
|
40603810235220000017
|
2.
|
Общий котел Мурманск
|
40604810235220000087
|
40603810335220000001
|
3.
|
Общий котел Терский район
|
40604810835220000102
|
40603810935220000016
|
4.
|
Общий котел Ковдорский район
|
40604810335220000097
|
40603810635220000015
|
5.
|
Общий котел ЗАТО город Заозерск
|
40604810435220000094
|
40603810335220000014
|
6.
|
Общий котел ЗАТО город Островной
|
40604810735220000095
|
40603810035220000013
|
7.
|
Общий котел Ловозерского района
|
40604810235220000100
|
40603810735220000012
|
8.
|
Общий котел Печенгский округ
|
40604810535220000101
|
40603810435220000011
|
9.
|
Общий котел город Оленегорск
|
40604810535220000091
|
40603810135220000010
|
10.
|
Общий котел город Мончегорск
|
40604810235220000090
|
40603810735220000009
|
11.
|
Общий котел Кандалакшский район
|
40604810635220000098
|
40603810435220000008
|
12.
|
Общий котел город Апатиты
|
40604810535220000088
|
40603810135220000007
|
13.
|
Общий котел город Кировск
|
40604810835220000089
|
40603810835220000006
|
14.
|
Общий котел ЗАТО поселок Видяево
|
40604810135220000103
|
40603810535220000005
|
15.
|
Общий котел ЗАТО Александровск
|
40604810135220000093
|
40603810235220000004
|
16.
|
Общий котел ЗАТО город Североморск
|
40604810035220000096
|
40603810935220000003
|
17.
|
Общий котел Кольский район
|
40604810935220000099
|
40603810635220000002