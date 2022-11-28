С 1 декабря в Мурманской области стартует сбор предложений на реализацию губернаторской программы по поддержке инициатив «На Севере – твой проект»

Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил глава региона.

«Впервые сбор инициатив и голосование за проекты 2023 года будет проходить на портале «Наш Север». Очень важно, что предложить проект и затем проголосовать за него сможет любой северянин, начиная с 16 лет. На реализацию проектов северян будет направлено 100 млн рублей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее о программе рассказала министр внутренней политики Мурманской области Анна Головина.

«Мы разработали механизм, с помощью которого любой житель сможет заявить для реализации свой проект или инициативу, доказать, что проект важен для большого количества жителей и получить на него финансирование. Проект будет финансироваться из трёх источников: областного и муниципального бюджетов, а также со стороны инициативной группы или юридических лиц», – отметила глава ведомства.

Свой проект можно будет предложить с помощью портала «Наш Север» с 1 по 20 декабря. До 28 декабря будет проходить модерация проектов местными администрациями. С 10 по 30 января состоится онлайн-голосование по поддержке инициатив со стороны жителей городов и поселков региона. С 1 по 10 февраля пройдёт подготовка и подача заявки участниками конкурсного отбора. 15 февраля будут обнародованы итоги конкурса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, направлениями инициативных проектов могут стать: ремонт входных групп и подъездов в многоквартирных домах; благоустройство придомовых, дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха; установка или обустройство детских игровых площадок и комплексов; озеленение территорий; благоустройство мест захоронений, в том числе воинских; модернизация объектов уличного освещения; обустройство площадок для выгула собак; обустройство мест сбора, накопления, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения ТКО; улучшение материально-технической базы, благоустройство объектов культуры, образования, физкультуры и спорта, молодёжной политики; а также иные проекты, улучшающие качество жизни жителей муниципалитета.