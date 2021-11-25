С 1 декабря внедряется сервис предварительной записи на приём в офисы Единого расчётного центра

Для исключения образования очередей в офисах обслуживания ООО «ЕРЦ» с 1 декабря внедряется сервис предварительной записи на приём. Как рассказали в расчётном центре, северяне смогут записаться на приём на сайте www.erc51.ru и по многоканальному номеру телефона (8152) 693-693 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).

Также в настоящее время есть возможность удалённого взаимодействия с ООО «ЕРЦ» с помощью:

- «личного кабинета» на официальном сайте ООО «ЕРЦ»

- мобильного приложения «ЕРЦ Мурманск» для платформ Android и iOS;

- формы обратной связи в разделе «Написать обращение» на официальном сайте ООО «ЕРЦ»;

- официального адреса электронной почты: office@erc51.ru;

- многоканального номера телефона (8152) 693-693 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).

Кроме того, в Едином расчётном центре прокомментировали появившиеся в социальных сетях фотографии очереди в офисе обслуживания на ул. Гагарина в Мурманске. Причина её возникновения – в длительной приостановке работы офиса.

«Данный офис обслуживания населения не работал предыдущие две недели из-за болезни сотрудников. Клиенты, которые за это время не воспользовались возможностями удалённого взаимодействия, пришли на очное консультирование. Фотографии сделаны в момент начала приёма населения. В связи с увеличенной нагрузкой в тот день помимо трёх постоянных окон обслуживания работало дополнительное окно приёма. Обслужены все обратившиеся 117 человек», – рассказал генеральный директор организации Сергей Смольянов.

Как пояснили в ЕРЦ, подобные очереди в офисе на ул. Гагарина – факт исключительный. Тем не менее, ситуация находится на контроле у администрации расчётного центра, и в случае образования аналогичных очередей в офис будут направлены дополнительные сотрудники вплоть до руководящего состава организации.

Напомним также, что по вопросам начислений и оплаты жилья, коммунальных и иных услуг северяне могут обратиться в любой из офисов обслуживания ООО «ЕРЦ». График работы офисов размещён на сайте центра в разделе «Офисы обслуживания».