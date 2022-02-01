С 1 февраля «Гектар Арктики» станет доступным для всех россиян

С 1 февраля жители других регионов России смогут подавать заявки на участие в программе по упрощенному получению земельных участков в Арктической зоне Российской Федерации «Гектар Арктики». Об этом губернатор Андрей Чибис напомнил вчера на оперативном совещании.

Первые 6 месяцев действия программы «Гектар Арктики» на территории Мурманской области могли получить только жители региона, за это время подано более 3,3 тысячи заявлений, выдано уже 1380 гектаров.

«Мы являемся лидером среди арктических регионов по числу желающих принять участие в программе, всего в Арктической зоне подано 5751 заявление, и фактически каждое второе- на получение гектара на территории Мурманской области. Надеюсь, что те идеи и проекты, которые были заявлены при получении земли, будут реализованы. Коллег прошу, с одной стороны, внимательно следить за выполнением обязательств, а с другой – помогать тем, кто за эту задачу взялся», – подчеркнул Андрей Чибис.