С 1 февраля проведут индексацию на 5,6% более 40 выплат, пособий и компенсаций, в том числе материнского капитала

Индексацию на 5,6% более 40 выплат, пособий и компенсаций, в том числе материнского капитала, произведут в РФ с 1 февраля, сообщила 16 января пресс-служба Минтруда РФ.

Разработанный Минтрудом проект постановления правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году» был размещён в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов для общественного осуждения, которое продлиться до 31 января.

Эти выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%, говорится в сообщении.

Таким образом, например, сумма сертификата на материнский капитал на первого ребёнка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей до 729 тысяч рублей (728 тысяч 921,9 рублей), а при рождении второго - семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тысячи (234 тысячи 321,23 рубля). Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребёнка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму - т.е. 963 тысячи рублей (963 тысячи 243,2 рубля), что более чем на 51 тысячи больше текущего уровня, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков, слова которого приведены в сообщении.

«Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована», - отметил Котяков.

По словам министра, кроме материнского капитала, почти до 28,5 тысячи рублей вырастет пособие при рождении ребёнка, порядка 76,5 тысячи рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня».

Проиндексированы будут и выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры соцподдержки, добавил он.

Необходимые на индексацию ассигнования предусмотрены в федеральном бюджете на 2026-2028 годы, говорится в сообщении.