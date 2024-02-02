С 1 февраля сотрудники УМВД РФ по Мурманской области, исполняющие обязанности по охране общественного порядка, будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 10000 рублей

Принято постановление регионального правительства об установлении ежемесячной денежной выплаты сотрудникам Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области.

1 февраля 2024 года подписано постановление правительства Мурманской области «Об установлении ежемесячной денежной выплаты сотрудникам Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области, исполняющим возложенные на полицию обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». Напомним, решение о выделении дополнительных выплат сотрудникам полиции из регионального бюджета принято губернатором Андреем Чибисом.

Постановление устанавливает с 1 февраля текущего года ежемесячную денежную выплату в размере 10000 рублей сотрудникам УМВД Российской Федерации по Мурманской области, исполняющим обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Как отмечает Министерство региональной безопасности Мурманской области, выплата будет способствовать повышению уровня реализации социальных гарантий сотрудников органов правопорядка Мурманской области, формированию профессионального кадрового ядра, снижению оттока квалифицированных сотрудников.