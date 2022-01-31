С 1 февраля в Мурманской области вводятся дополнительные противоэпидемические ограничения

С 1 февраля в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Мурманской области отменяются все массовые мероприятия, время работы заведений общественного питания ограничивается 23 часами, а половина сотрудников бюджетных организаций переводится на дистанционную работу. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис, открывая оперативное совещание в понедельник.

«Мы видим большое количество ежедневно заболевающих. Хорошо, что у нас остаётся на стабильном уровне госпитализация, наибольшее количество людей лечится на амбулаторном этапе. Но, тем не менее, вчера число инфицированных перевалило за 770 человек. Темп по сравнению с прошлой неделей увеличился на 171%. Это очень большие цифры. Целые коллективы в различных сферах деятельности выбывают из работы. Уровень нагрузки на первичное звено здравоохранения кратно вырос», – отметил глава региона.

С завтрашнего дня и до особого распоряжения в Мурманской области вводятся следующие противоковидные меры:

– запрещается проведение любых массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе;

– до 50% сокращается наполняемость фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, библиотек;

– часы работы общепита возвращаются к федеральной норме – до 23.00, наполняемость залов кафе и ресторанов сохраняется на уровне 70%;

– спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план мероприятий Минспорта России, проводятся без присутствия зрителей, остальные физкультурные мероприятия приостанавливаются;

– 50% сотрудников государственных и муниципальных служб переходят на «удалёнку». Всем работодателям также рекомендовано применить эту меру к своим предприятиям и организациям.

«На прошлой неделе мы ещё наблюдали ситуацию и надеялись, что не придется вводить ограничения. Однако ситуация не оставляет нам выбора. Решения мы принимали по итогам совещаний на федеральном уровне, ежедневно советуясь с региональным Минздравом и Роспотребнадзором. Эти решения выстраданы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436977/#&gid=1&pid=1