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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.23 11:00

С 1 февраля жители Кольского Заполярья смогут сэкономить на проезде

С 1 февраля 2023 года в Мурманской области вводятся дифференцированные тарифы, касающиеся перевозки пассажиров общественного транспорта. Согласно постановлению комитета по тарифному регулированию региона они будут установлены сразу на двухлетний период.

Нововведения, вступающие в силу со следующего месяца, обсудили на пресс-конференции АО «Электротранспорт» 30 января.

«Впервые в регионе установлено сразу два тарифа: для держателей Единой карты жителя Мурманской области – максимальная стоимость проезда 37 рублей, для пассажиров, не являющихся держателями ЕКЖ – 40 рублей. При этом хочу отметить, что затраты на перевозку одного пассажира в 2022 году составили 56 рублей», – сообщил генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Единая карта жителя выпускается в двух вариантах – финансовая (банковская) и нефинансовая. Нефинансовую ЕЖК преимущественно выдают централизованно в образовательных учреждениях региона, а также в отделениях Почты России и отделениях Совкомбанка.

«Наша главная задача сейчас – выдать небанковскую карту школьникам и студентам, чтобы их право на льготный проезд было реализовано максимально комфортно, после этого уже будет сделан упор на замену действующих проездных билетов», – отметил начальник отдела проектов отраслевой цифровизации министерства цифрового развития региона Вадим Артищев.

Если проезд для обычного держателя ЕКЖ обойдется в 37 рублей, то для школьников и студентов будут действовать более ощутимые скидки: 50% при проезде на городских маршрутах и 60% – на пригородных.

«Если школьники ещё не получили карту жителя, то они всё равно могут воспользоваться льготным проездом. Мы понимаем, что нужен переходный период. Появление ЕКЖ для нас – это уход от бумажных носителей, родителям теперь не нужно каждый месяц идти за проездным, а достаточно лишь пополнить карту онлайн любым удобным способом», – уточнила генеральный директор ОАО «КГИЛЦ» Инна Шахова.

В министерстве цифрового развития региона подчеркивают: одно из основополагающих условий реализации проекта в Мурманской области – доступность для населения.

«В настоящий момент финансовую ЕКЖ реализуют «Совкомбанк» и «ВТБ». Карты выдаются бесплатно и при оформлении человек сам выбирает банк, которому отдаст предпочтение. Отдельно подчеркну, карта изначально выдается как дебетовая, но если держатель захочет, то по своему усмотрению он может перевести её в кредитную», – сообщил Вадим Артищев.

По его словам, в 2023 году к проекту присоединятся «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк».

«Мы открыты к предложениям, опыт коллег из других регионов показывает, что активно выдавать карты могут больше 5 банков-эмитентов. Таким образом происходит насыщение рынка», – добавил руководитель.

Сейчас система Единой карты жителя подключена к регулируемым маршрутам общественного транспорта Мурманской области, однако при желании перевозчика возможно подключение и нерегулируемых маршрутов.

Продолжается переходный период проекта, во время которого (до конца января следующего года) в регионе будут действовать проездные билеты старого и нового образца.

«Всего на территории Мурманской области право на пользование Единым социально проездным билетом имеют порядка 42 тысяч человек, вместе с тем статистика показывает, что ежемесячно реализуют это право порядка 25 тысяч – 20 тысяч из которых находятся в областном центре. Решение о переходном периоде было принято, чтобы избежать одновременной нагрузки, позволить людям разобраться в нюансах», – пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Николай Михайлов.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, один из таких нюансов, на который обратил внимание Сергей Коробков, – отличие механизма работы финансовой ЕКЖ от обычной пластиковой карты. Так, если в электронном кошельке транспортного приложения недостаточно средств, то валидатор выдаст ошибку и тогда поездку можно оплатить банковским приложением. Для этого нужно приложить карту к валидатору дважды.

«После того, как человек приложит карту один раз и на валидаторе будет написано, что недостаточно средств – это значит, что транспортный сервис карты не пополнен и нужно оплатить поездку с банковского сервиса, приложив карту ещё раз», – объяснил генеральный директор АО «Электротранспорт».

Напомним, пополнить транспортное приложение Единой карты жителя без комиссии можно несколькими способами: в киосках АО «Электротранспорт», отделениях «Почты России» или онлайн через систему быстрых платежей на сайтах: карта51.рф и frisbi24.ru, а также в мобильных приложениях Карта 51 и Фрисби 24.

 

 

Фото:  https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24223&page=2

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