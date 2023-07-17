С 1 июля 2023 года приём заявок для участия в программе «Свой дом в Арктике» временно приостановлен

С июля 2022 года по июль 2023 года по программе «Свой дом в Арктике» северянам выдано 665 сертификатов на общую сумму 810 млн рублей. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«За год выдано 665 сертификатов на общую сумму 810 миллионов рублей. Но важнее всего, что благодаря этому проекту в регионе за один год уже построено 85 домов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор отметил, что 1 июля 2023 года приём заявок для участия в программе «Свой дом в Арктике» временно приостановлен до следующего года.

«Сейчас Центр содействия жилищному строительству продолжает работать с теми, кто подал заявку по программе, координирует заявителей с банками-агентами, консультирует их по вопросам предоставления мер поддержки, чтобы каждый мог построить дом своей мечты в Арктической зоне», – сказал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru