С 1 июля 2024 года северяне будут платить за электроэнергию в зависимости от объёмов потребления

Тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Мурманской области с 1 мая 2024 года дифференцируются не только по зонам суток, но и в зависимости от объёма потребления электрической энергии. Новая система расчёта и расценки утверждены постановлением комитета по тарифному регулированию Мурманской области №14/1 от 26.04.2024.

Постановление вступило в силу с 1 мая 2024 года. Однако, индексация тарифов на электрическую энергию будет осуществляться с 1 июля 2024 года.

Согласно вышеуказанному постановлению, стоимость электрической энергии будет регулироваться в зависимости от объёмов потребления. Постановлением установлены три диапазона потребления электрической энергии: первый диапазон объёмов потребления электрической энергии составил до 10980 кВт ⃰ч, второй – от 10980 кВт ⃰ч до 48180 кВт ⃰ч, третий – свыше 48180 кВт ⃰ч.

Первый диапазон предусматривает оплату по минимальному тарифу и установлен на уровне, достаточном для удовлетворения потребностей семьи. Если объём потребления выходит за пределы этого диапазона, то электроэнергия сверх установленной границы оплачивается по более высокой цене следующего диапазона. Таким образом, новые нормы приведут к повышению платежей только для пользователей, значительно превышающих стандартные бытовые объёмы потребления. При этом для многодетных семей тариф не будет изменяться независимо от объёма потребленной электроэнергии.

«Необходимость введения дифференциации тарифов во многом связана со случаями незаконного потребления электроэнергии в объёмах, превышающих бытовые, что ставит под угрозу стабильное электроснабжение людей, проживающих рядом. При значительном повышении объёмов потребления электроэнергии возрастает нагрузка на сети, повышается вероятность аварийных отключений и увеличивается опасность пожаров», – отметили в филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Как сообщает пресс-служба Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, переход на дифференцированную систему оплаты потребляемой электроэнергии начался в регионах России с января 2024 года в соответствии с постановлением правительства РФ №2281 от 23 декабря 2023 года. Данная мера призвана разделить потребление электроэнергии в коммерческих и некоммерческих целях и обеспечить устойчивость энергосистемы.

С постановлением комитета по тарифному регулированию Мурманской области №14/1 от 26.04.2024 года можно ознакомиться на официальном сайте: https://tarif.gov-murman.ru/.

Ответы на часто возникающие вопросы, связанные с внедрением новой системы расчета платы за электроэнергию, размещены на официальном сайте АО «АтомЭнергоСбыт». Кроме того, разъяснение можно получить по телефону единого контакт-центра, гарантирующего поставщик +7 (8152) 69-25-55 или в Центрах обслуживания клиентов по месту жительства.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.