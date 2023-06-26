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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.23 13:30

С 1 июля максимальная ставка по займам «до зарплаты» будет снижена

В следующем месяце вступают в силу законодательные изменения, ограничивающие предельную сумму задолженности заёмщика по потребительским кредитам и займам сроком до одного года. В итоге предельный размер задолженности заёмщика, включая штрафы, пени и другие платежи, составит не более 130% от суммы самого займа.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, после того как задолженность достигнет этого предела, должны быть прекращены все дальнейшие начисления. При этом максимальный размер ежедневной процентной ставки по потребительским микрокредитам и микрозаймам снизится с 1% до 0,8%.

«Нововведения прежде всего относятся к деятельности микрофинансовых организаций (МФО). Изменения позволят снизить долговую нагрузку заёмщиков по займам «до зарплаты», а также мотивируют кредиторов более ответственно относиться к выбору заёмщиков», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Напомним, что с 24 апреля микрофинансовые организации обязаны проверять достоверность предоставленных потенциальным заёмщиком сведений по определенным параметрам. Это позволит пресечь мошеннические действия при получении денег с использованием чужих данных. По новым правилам МФО должна убедиться в действительности паспорта потенциального заёмщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не подставное лицо использует указанные в заявлении счёт и номер телефона. Новый стандарт предлагает в общей сложности десять способов проверки личности, МФО обязаны использовать как минимум три из них.

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