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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.22 09:10

С 1 июля новая техника выйдет на новые городские маршруты

12 июня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин принял участие в передаче новой техники в АО «Электротранспорт» на улице Пушкинской.

В рамках программы обновления транспорта Мурманской области, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, для Мурманска были закуплены новые автобусы и троллейбусы. Парк АО «Электротранспорт» пополнился 49 новыми машинами.

- Уже 1 июля поступившая техника выйдет на новые городские маршруты, - отметил Юрий Сердечкин. – Благодаря программе по обновлению транспорта, продолжается модернизация машин в парке. У новых автобусов и троллейбусов значительно изменилось оборудование, улучшился дизайн, увеличилось количество посадочных мет. Такие машины действительно будут делать поездки для мурманчан не только более комфортными, но и безопасными.

Из 49 единиц поступившей техники: 32 автобуса большой вместимости, 11 автобусов средней вместимости и 6 троллейбусов.

С 1 июля автобусы большой вместимости выйдут на маршрут №1 - он изменится и будет проходить через проспект Ленина. У жителей улиц Ломоносова и Зои Космодемьянской появится возможность добраться до конечной остановки через центральный проспект.

Автобусы средней вместимости будут работать на маршруте 4Т и новом направлении №30, которое соединит районы Жилстроя и Росты через улицу Старостина и проспект Кирова до улицы Фрунзе.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22554&page=1

 

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