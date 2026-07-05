С 1 июля подать документы на регистрацию недвижимости можно с использованием биометрии

С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения законодательства (федеральный закон от 07.06.2025 №133-ФЗ), которые позволят гражданам использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при подаче документов на регистрацию объектов недвижимости в электронном виде.

Пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области подготовила рекомендации, в которых рассказывается, что представляет собой ЕБС, в чём преимущества использования биометрии и как её правильно использовать для подачи документов на регистрацию недвижимости в электронном виде.

Что такое Единая биометрическая система (ЕБС)?

ЕБС – это государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (далее – ГИС ЕБС).

Она содержит биометрические персональные данные физических лиц, которые позволяют идентифицировать и аутентифицировать физическое лицо. Идентификация - это определение личности физического лица, а аутентификация - проверка подлинности пользователя.

Возможность использования биометрии в сделках с недвижимостью реализуется Росреестром совместно с Минцифры России.

В чём преимущество использования биометрии?

Ранее для совершения электронных сделок с недвижимостью правообладателю нужно было внести в ЕГРН специальную отметку о возможности регистрации права собственности на основании электронных документов.

Закон №133-ФЗ позволил направлять электронные документы на регистрацию без внесения такой отметки при условии, что документы по сделке подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), а личность правообладателя подтверждена посредством ГИС ЕБС.

«Внедрение биометрии — это дополнительный механизм защиты прав собственников от мошенников. Он не заменяет существующие способы, а усиливает их. В ЕБС используются современные методы защиты, которые не позволяют обмануть систему с помощью фотографий, видео и масок. Биометрические данные хранятся в зашифрованном виде в отдельной государственной системе и не связаны напрямую с ФИО или адресом», - разъясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Биометрия будет применятся в дополнение к УКЭП. Сочетание этих двух факторов обеспечит максимальный уровень защищенности граждан при проведении сделок в электронном виде.

Алгоритм действий при регистрации прав с помощью биометрии

ШАГ 1. Зарегистрируйте подтвержденную биометрию

выберите отделение банка на сайте ЕБС, на «Госуслугах», на сайте Банка России;

приходите в часы работы отделения. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС. Также у вас должна быть подтвержденная учётная запись на «Госуслугах»;

сотрудник сфотографирует вас, запишет голос и запросит всю необходимую информацию;

при регистрации вам будет предложено подписать согласие на обработку биометрических персональных данных.

Статус биометрии обычно обновляется в системе в течение нескольких часов, в редких случаях – до 5 календарных дней.

Важно! Обратите внимание, для осуществления юридически значимых действий нужна исключительно подтвержденная биометрия.

ШАГ 2. Воспользуйтесь сервисом приобретения недвижимости на портале «Госуслуги»

Воспользоваться биометрией можно при совершении сделок купли-продажи квартир в рамках сервиса на портале «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/landing/realestates_acquisition). У всех сторон сделки – физических лиц должна быть подтвержденная биометрия.

Если в сделке участвуют юридические лица, биометрия не потребуется.

ШАГ 3. Пройдите опрос об условиях сделки и подтвердите личность с помощью биометрии

Нужно будет пройти проверку по лицу, чтобы система сверила полученное изображение с данными в ЕБС.

Важно! Для этого ваш компьютер должен быть оборудован веб-камерой.

ШАГ 4. Подготовьте договор купли-продажи в электронном виде, приложите все необходимые документы

ШАГ 5. Подпишите заявления УКЭП и направьте пакет на регистрацию в Росреестр

ШАГ 6. Получите выписку из ЕГРН

После осуществления регистрационных действий в ваш личный кабинет на портале Госуслуг будет направлена выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности.

Обращаем внимание! Срок действия подтвержденной биометрии – 5 лет, а УКЭП – 12 месяцев.

Проверить статус биометрии и срок её действия можно:

в «личном кабинете» на портале «Госуслуги»;

в «личном кабинете» на портале ЕБС;

в приложении «Госуслуги Биометрия».

Также важно помнить основные правила, чтобы защитить свои персональные данные и недвижимость от мошенников: