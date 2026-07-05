С 1 июля подать документы на регистрацию недвижимости можно с использованием биометрии
С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения законодательства (федеральный закон от 07.06.2025 №133-ФЗ), которые позволят гражданам использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при подаче документов на регистрацию объектов недвижимости в электронном виде.
Пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области подготовила рекомендации, в которых рассказывается, что представляет собой ЕБС, в чём преимущества использования биометрии и как её правильно использовать для подачи документов на регистрацию недвижимости в электронном виде.
Что такое Единая биометрическая система (ЕБС)?
ЕБС – это государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (далее – ГИС ЕБС).
Она содержит биометрические персональные данные физических лиц, которые позволяют идентифицировать и аутентифицировать физическое лицо. Идентификация - это определение личности физического лица, а аутентификация - проверка подлинности пользователя.
Возможность использования биометрии в сделках с недвижимостью реализуется Росреестром совместно с Минцифры России.
В чём преимущество использования биометрии?
Ранее для совершения электронных сделок с недвижимостью правообладателю нужно было внести в ЕГРН специальную отметку о возможности регистрации права собственности на основании электронных документов.
Закон №133-ФЗ позволил направлять электронные документы на регистрацию без внесения такой отметки при условии, что документы по сделке подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), а личность правообладателя подтверждена посредством ГИС ЕБС.
«Внедрение биометрии — это дополнительный механизм защиты прав собственников от мошенников. Он не заменяет существующие способы, а усиливает их. В ЕБС используются современные методы защиты, которые не позволяют обмануть систему с помощью фотографий, видео и масок. Биометрические данные хранятся в зашифрованном виде в отдельной государственной системе и не связаны напрямую с ФИО или адресом», - разъясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.
Биометрия будет применятся в дополнение к УКЭП. Сочетание этих двух факторов обеспечит максимальный уровень защищенности граждан при проведении сделок в электронном виде.
Алгоритм действий при регистрации прав с помощью биометрии
ШАГ 1. Зарегистрируйте подтвержденную биометрию
- выберите отделение банка на сайте ЕБС, на «Госуслугах», на сайте Банка России;
- приходите в часы работы отделения. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС. Также у вас должна быть подтвержденная учётная запись на «Госуслугах»;
- сотрудник сфотографирует вас, запишет голос и запросит всю необходимую информацию;
- при регистрации вам будет предложено подписать согласие на обработку биометрических персональных данных.
Статус биометрии обычно обновляется в системе в течение нескольких часов, в редких случаях – до 5 календарных дней.
Важно! Обратите внимание, для осуществления юридически значимых действий нужна исключительно подтвержденная биометрия.
ШАГ 2. Воспользуйтесь сервисом приобретения недвижимости на портале «Госуслуги»
Воспользоваться биометрией можно при совершении сделок купли-продажи квартир в рамках сервиса на портале «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/landing/realestates_acquisition). У всех сторон сделки – физических лиц должна быть подтвержденная биометрия.
Если в сделке участвуют юридические лица, биометрия не потребуется.
ШАГ 3. Пройдите опрос об условиях сделки и подтвердите личность с помощью биометрии
Нужно будет пройти проверку по лицу, чтобы система сверила полученное изображение с данными в ЕБС.
Важно! Для этого ваш компьютер должен быть оборудован веб-камерой.
ШАГ 4. Подготовьте договор купли-продажи в электронном виде, приложите все необходимые документы
ШАГ 5. Подпишите заявления УКЭП и направьте пакет на регистрацию в Росреестр
ШАГ 6. Получите выписку из ЕГРН
После осуществления регистрационных действий в ваш личный кабинет на портале Госуслуг будет направлена выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности.
Обращаем внимание! Срок действия подтвержденной биометрии – 5 лет, а УКЭП – 12 месяцев.
Проверить статус биометрии и срок её действия можно:
- в «личном кабинете» на портале «Госуслуги»;
- в «личном кабинете» на портале ЕБС;
- в приложении «Госуслуги Биометрия».
Также важно помнить основные правила, чтобы защитить свои персональные данные и недвижимость от мошенников:
- никому не сообщайте персональные данные и данные аккаунта на портале Госуслуг, а также содержание смс и уведомлений, поступающих от портала Госуслуг и от банков;
- подайте заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности регистрации без личного участия правообладателя;
- не рассказывайте третьим лицам информацию о вашей недвижимости и документах;
- регулярно меняйте пароль к личному кабинету на портале «Госуслуги»;
- не переходите по подозрительным ссылкам.