С 1 июля предприниматели смогут пройти процедуру обжалования решений органов контроля через портал «Госуслуги»

С 1 июля досудебный порядок обжалования становится обязательным для отдельных видов контроля. Это значит, что до обращения в суд предпринимателям необходимо пройти процедуру обжалования в органе контроля.

Урегулировать спор в досудебном порядке, если при осуществлении государственного контроля (надзора) были нарушены права или законные интересы, теперь можно с помощью сервиса «Жалоба на решение контрольного органа» Единого портала государственных и муниципальных услуг. Он предназначен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в отношении которых было назначено или проведено мероприятие по госконтролю или надзору.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, жалобу рассмотрят руководитель контрольного органа или его заместитель, проводившие проверку, либо вышестоящий контрольный орган. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на сайте «Госуслуги», заполнить специальную форму и отправить жалобу. Оповещение о результате её рассмотрения пользователь получает автоматически в «личном кабинете» и на электронную почту.