С 1 июля расширен перечень получателей ежемесячной дополнительной выплаты сотрудникам полиции Мурманской области

Правительство Мурманской области продолжает планомерную работу, направленную на укрепление материального обеспечения сотрудников полиции Кольского Заполярья. По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса расширен перечень должностей сотрудников регионального Управления МВД, которые имеют право на получение доплат.

С 1 июля этого года круг получателей ежемесячной дополнительной выплаты будет увеличен. В него войдут сотрудники подразделений, ежедневно обеспечивающих порядок и безопасность, в том числе и на улицах наших муниципалитетов. Речь идёт о сотрудниках патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, конвойной службы и изолятора временного содержания.

В настоящее время доплату получают уже более чем 500 сотрудников правопорядка.

«Новая мера поддержки коснётся ещё 84 сотрудников. Они будут получать ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. Это решение станет не только реальной финансовой помощью для полицейских и их семей, но и позволит укрепить кадровый состав ведомства», – отметил Андрей Чибис.