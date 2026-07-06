С 1 июля региональные социальные выплаты проиндексированы на 4%, ими воспользуются более 200 тысяч северян

С 1 июля по решению губернатора Андрея Чибиса региональные социальные выплаты проиндексированы на 4%. Дополнительные расходы областного бюджета на эти цели превысят 60 миллионов рублей. Всего в 2026 году на социальную политику в регионе направлено свыше 30 миллиардов рублей, что составляет 24,63% расходов бюджета Мурманской области.

Индексация затронула более 15 видов выплат. Их получают ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, «дети войны», почетные доноры, семьи с детьми, многодетные семьи, а также специалисты, работающие в сельской местности.

Размер регионального материнского капитала составит 155348 рублей, выплата при рождении двойни — 17783 рублей, при поступлении ребенка в 1-й класс — 5433 рублей, многодетным семьям ко Дню знаний — 5512 рублей.

Для пенсионеров и льготников вырастут компенсация за ЖКУ ветеранам труда — 2060 рублей, труженикам тыла — 1645 рублей, реабилитированным — 3988 рублей, «детям войны» — 1780 рублей почётным донорам — 1645 рублей.

Для специалистов на селе увеличатся компенсация за ЖКУ педагогам, медикам, соцработникам — 3988 рублей, врачам и провизорам — 5318 рублей, работникам культуры — 2659 рублей.

Тем, кто уже получает выплаты, обращаться никуда не нужно — они пересчитаны автоматически. Сегодня в регионе меры социальной поддержки предоставляются более 200 тысячам граждан, из них 25 тысяч — семьи с детьми, — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.