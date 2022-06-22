С 1 июля средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 4,5%

Традиционно в Мурманской области, как и по всей России, тарифы на коммунальные ресурсы и плата граждан за коммунальные услуги изменятся только с 1 июля, - исключительно в рамках предельных индексов, которые определяет правительство России по каждому субъекту федерации.

Средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 4,5%, что является средним показателем на территории страны. Максимальный индекс в размере 6,9% сложился в ряде муниципальных образований, где тарифы на коммунальные ресурсы для отдельных ресурсоснабжающих организаций сформировались ниже среднерегиональных. Такое изменение затронет около 9 тысяч северян, то есть всего 1% северян.

Следует отметить, что в 15 муниципалитетах Мурманской области средний индекс сложился ниже 4,5%.

Тарифы на коммунальные ресурсы, как и в предыдущие годы, устанавливаются с учётом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования и ресурсоснабжающих организаций, а также абсолютных размеров тарифов, сложившихся в муниципалитетах, сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области.