С 1 июля в Мончегорске запустят новые маршруты общественного транспорта

В Мончегорске будут запущены новые маршруты движения общественного транспорта. Оптимизация маршрутной сети проведена по поручению губернатора Андрея Чибиса в связи с поступающими обращениями жителей муниципалитета. Решение принято региональным Минтрансом с участием представителей администрации Мончегорска и представителей КГМК.

Так, изменится маршрут следования автобуса №2: теперь он будет ходить от остановки ул. Ленина, по ул. Бредова, ул. Кирова и ул. Климентьева, завершающая остановка – КПП КГМК в прямом и обратном направлении.

Кроме того, вводится 3 новых маршрута:

- № 8, путь следования от ул. Ленина – 1 школа – КПП КГМК;

- № 9, путь следования от ул. Ленина –наб. Климентьева – КПП КГМК;

- № 5, путь следования от ул. Ленина – ул. Бредова – ул. Кирова – 8 школа;

и № 5к по выходным дням, путь следования от остановки Городское кладбище - ул. Бредова – ул. Кирова – 8 школа.

Выполнение перевозок по маршрутам стартует 1 июля, после проведения открытых конкурсных процедур и заключения соответствующих государственных контрактов.

Предложенные изменения сокращают время пассажиров в пути, также мончегорцы смогут оплачивать проезд Единой картой жителя Мурманской области, пользоваться льготами на проезд и бесконтактной оплатой с карты, отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: https://gov-murman.ru