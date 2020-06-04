С 1 июля в Мурманской области начнёт действовать налоговый режим для самозанятых

Законом №2502-01-ЗМО на территории Мурманской области с 1 июля 2020 года вводится в действие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Он позволяет легализовать свою деятельность северянам, которые реализуют продукцию собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги физическим лицам, предпринимателям или организациям, к примеру, по созданию сайтов, переводу текстов, ремонту квартир, парикмахерских и косметологических услуг и прочие виды деятельности, подпадающие под специальный налоговый режим.

«Система налогообложения для самозанятых максимально проста и понятна: зарегистрироваться можно в мобильном приложении или на сайте Налоговой службы, учет доходов ведется автоматически также в мобильном приложении, а значит сдавать отчетность не нужно, как и применять контрольно-кассовую технику, - поясняет заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Елена Латина. – Преимуществом данной системы является и отсутствие дополнительных обязательных платежей – налогоплательщик уплачивает в бюджет лишь налог в размере 4% - с доходов, полученных от физических лиц, 6% - от юридических лиц и предпринимателей».

Режим для самозанятых можно совмещать с работой по трудовому договору, трудовой стаж в данном случае не прерывается.

Существует и ряд ограничений для применения данного режима налогообложения. Например, плательщики налога на профессиональный доход не могут нанимать работников, заниматься перепродажей товаров, реализацией подакцизных товаров и оказывать услуги по договору поручения, комиссии или агентскому договору. Максимально возможный к получению доход для самозанятых установлен в размере 2,4 миллиона рублей. Если доход превысит указанный лимит, налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения.

Подробная информация о применении специального налогового режима в виде налога на профессиональный доход опубликована на сайте ФНС России в специализированном разделе «Налог на профессиональный доход».