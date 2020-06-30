С 1 июля в Мурманской области возобновляется движение пригородных поездов

Ввиду поэтапного снятия противоэпидемических ограничений на территории Мурманской области с 1 июля возобновление движения пригородных поездов по маршрутам области.

«Традиционно в зимний период и в начале весны пригородные поезда не пользуются особым спросом у населения Мурманской области. Так, за период с января по апрель текущего года по трем маршрутам перевезено 276 пассажиров. Вместе с тем, летом пассажиропоток несколько увеличивается и, зная об этом, мы принимаем меры для восстановления перевозок», - пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин.

С 1 числа начнутся перевозки по маршруту «Пояконда - Кандалакша» и продолжатся в соответствии ранее действующим расписанием. Будут ходить ежедневно, кроме воскресных дней. Далее, с 3 июля возобновится обслуживание маршрута «Кандалакша - Апатиты» (выполняет рейсы каждые понедельник, пятницу, субботу и воскресенье).

С учётом изменения схемы железнодорожного движения, обусловленного обрушением моста через реку Кола, уточняется техническая возможность возобновления движения пригородных поездов по маршруту «Апатиты-Мурманск». Ранее маршрут выполнял по два рейса в неделю: каждые пятницу и воскресенье.

В случае невозможности выполнения перевозок по полному маршруту, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области во взаимодействии с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» примут меры для возобновления перевозок на участке «Апатиты –Выходной». Окончательное будет принято на этой неделе.

Министерство транспорта напоминает жителям и гостям региона, что некоторое ослабление противоэпидемических ограничений не касается необходимости использования пассажирами средств индивидуальной защиты, и убедительно просит не пренебрегать мерами безопасности, не подвергать необдуманному риску себя и своих близких.