С 1 июля в Мурманской области заработает цифровая платформа по онлайн-контролю за нацпроектами

В Мурманской области заработает цифровая платформа по контролю за ходом реализации национальных проектов, сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая заседание правительства 29 июня. Новая автоматизированная система позволит контролировать исполнение бюджета и контрактование, выполнение работ на каждом объекте в режиме реального времени, а также следить за достижением показателей и графиком хода реализации НП.

«1 июля запускаем систему онлайн-контроля как за целевыми показателями национальных проектов, так и за конкретными объектами, которые реализуются в рамках нацпроектов и плана «На Севере – жить». Все данные будут прогружены в Единую цифровую платформу управления регионом, которая заработала в ЦУРе, и доступны ответственным руководителям, – сказал Андрей Чибис. – Прошу отраслевых вице-губернаторов, министров, глав муниципальных образований следить за работой через платформу, но в то же время регулярно посещать строительные объекты и вовремя решать те проблемы, которые возникают».

В 2021 году в регионе реализуется 11 нацпроектов, которые затрагивают все сферы жизни людей, на общую сумму порядка 15 млрд рублей. До конца текущего года работы должны быть завершены на 350 объектах и каждый из них, по словам губернатора, требует особого внимания и ежедневного контроля. В частности, строящиеся школа в Североморске на 1200 мест и пять детских садов, реконструкция Мурманского областного драматического театра.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также в числе приоритетных задач, как отметил Андрей Чибис, – расселение северян из аварийного жилья, ремонт дорог, обеспечение медучреждений современным оборудованием, поддержка бизнеса в том числе по заключению экспортных контрактов.

«Помимо реализации проектов, важен пост мониторинг объектов, коллеги. Это касается как виртуальных залов в кинотеатрах и ДК, так и медоборудования, детских площадок и так далее. Принципиально важно понимать, как это по-настоящему работает для людей», – подытожил Андрей Чибис, поручив Проектному офису провести мониторинг объектов, которые ранее были сданы в рамках национальных проектов.