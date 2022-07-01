С 1 июля в регионе перейдут к централизованной модели управления МФЦ

С 1 июля 2022 года муниципальные многофункциональные центры, действующие на территории Мурманской области, войдут в состав ГОБУ «МФЦ МО». Переход осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 27.12.2021 № 305-РП «О переходе к централизованной модели управления многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг».

Сейчас в регионе работают 3 отделения областного МФЦ и 15 многофункциональных центров, учредителями которых являются администрации муниципальных районов либо городских округов. Финансирование из бюджетов разного уровня, разные финансовые возможности и отсутствие типизации услуг тормозят развитие сети центров «Мои Документы».

«Переход к централизованной модели сделает более комфортным процесс получения услуг для жителей Мурманской области, обеспечит принцип экстерриториальности при предоставлении услуг, даст возможность каждому жителю региона получить полный перечень услуг всех уровней во всех отделениях, вне зависимости от места их расположения», – прокомментировала Ольга Ярыченко, руководитель областного МФЦ.

Работа по переходу к централизованной системе МФЦ проходит в соответствии с дорожной картой, состоялись рабочие поездки сотрудников ГОБУ «МФЦ МО» в муниципальные центры для проверки функционирования и потребности их модернизации. В ходе посещения осмотрено оборудование помещений центров, техническое оснащение рабочих мест специалистов по работе с заявителями, оформление внутреннего и внешнего интерьера на соответствие единому стилю «Мои документы», разработанному Минэкономразвития России. Приняты решения по ликвидации муниципальных МФЦ с 1 июля этого года, проведены процедуры, связанные с передачей активов муниципальных МФЦ, муниципального имущества в государственную собственность Мурманской области. В государственное задание ГОБУ «МФЦ МО» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов внесены изменения с учетом централизации.

16 и 17 июня 2022 года на площадке областного центра состоялось совещание руководителей МФЦ региона, посвященное переходу к централизованной модели управления МФЦ. Участники совещания обсудили итоги реализации «Дорожной карты», рассмотрели вопросы взаимодействия структурных подразделений при централизованной модели управления многофункциональными центрами, ознакомились с практикой организации работы отделений ГОБУ «МФЦ МО».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, переход на централизованную модель управления многофункциональными центрами позволит решить основные вопросы координации деятельности и единой политики управления МФЦ в регионе. Центры «Мои документы» осуществляют свою деятельность на территории Мурманской области в соответствии с требованиями комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг, установленными Правилами организации деятельности многофункциональных центров, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376. В соответствии с требованиями Правил с 1 июля все отделения ГОБУ «МФЦ МО» будут осуществлять прием заявителей по единому графику работы: не менее пяти дней в неделю с возможностью получения государственных и муниципальных услуг в выходной день - в субботу, а также в вечернее время (до 20 часов) и в утреннее (с 8 утра).

С режимом работы отделений ГОБУ «МФЦ МО» можно ознакомиться на сайте учреждения по ссылке.