С 1 июля вступают в силу новые правила, касающиеся программы «Гектар Арктики»

С 1 июля 2023 вступают в силу изменения в федеральный закон №119-ФЗ, которые открывают новые возможности для действующих участников программы «Гектар Арктики» и для тех, кто только хочет принять участие в программе.

Дополнился способ подачи документов. Теперь заявление в рамках программы «Гектар Арктики» может быть направлено гражданином также с помощью ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» («Госуслуги»). Документы, поданные через «Госуслуги», подписываются гражданином простой электронной подписью.

Кроме того, гражданин, который уже приобрёл земельный участок в безвозмездное пользование при наличии обстоятельств, препятствующих использованию такого земельного участка в соответствии с выбранными видом или видами разрешенного использования (в том числе в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями), может однократно расторгнуть договор с сохранением возможности получить другой «Гектар Арктики».

Определяется ранее не установленный срок подписания договора со стороны гражданина. В течение 60 дней со дня направления проекта договора безвозмездного пользования земельного участка гражданин должен подписать и направить указанный договор в уполномоченный орган.

Если по истечении 90 дней со дня направления гражданину проекта договора безвозмездного пользования участник программы не направит подписанный договор в уполномоченный орган – такой договор будет считаться незаключенным.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, по всем возникающим вопросам, связанным с реализацией программы «Гектар Арктики», можно обратиться в «Центр технической инвентаризации» по адресу: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 3; телефоны: 8(8152) 689-615, 8(8152) 689-629, 8(8152) 689-623.