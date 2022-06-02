Мурманская область. Арктика (16+)02.06.22 16:00
С 1 июня 2022 года прожиточный минимум увеличился на 10%
По поручению Президента РФ В.В. Путина прожиточный минимум увеличен на 10% и в соответствии с постановлением регионального правительства от 31.05.2022 № 423-ПП с 1 июня 2022 года на территории Мурманской области будут действовать следующие величины прожиточного минимума:
- в расчёте на душу населения – 22250 рублей;
- для трудоспособного населения – 24252 рубля;
- для пенсионеров – 19135 рублей;
- для детей – 21582 рубля.
Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, величина прожиточного минимума рассчитывается для оценки уровня жизни населения Мурманской области и представления мер социальной поддержки.
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