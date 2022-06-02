С 1 июня 2022 года прожиточный минимум увеличился на 10%

По поручению Президента РФ В.В. Путина прожиточный минимум увеличен на 10% и в соответствии с постановлением регионального правительства от 31.05.2022 № 423-ПП с 1 июня 2022 года на территории Мурманской области будут действовать следующие величины прожиточного минимума:

- в расчёте на душу населения – 22250 рублей;

- для трудоспособного населения – 24252 рубля;

- для пенсионеров – 19135 рублей;

- для детей – 21582 рубля.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, величина прожиточного минимума рассчитывается для оценки уровня жизни населения Мурманской области и представления мер социальной поддержки.