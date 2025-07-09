С 1 июня 2025 года инвалиды по зрению в Мурманской области получили право на ежегодную выплату в размере 70 тысяч рублей на содержание собак-проводников

В Мурманской области вводятся изменения в системе социальной поддержки граждан с инвалидностью по зрению, использующих собак-проводников. С 1 июня 2025 года инвалиды по зрению, имеющие в пользовании собак-проводников, имеют право на получение ежегодной денежной выплаты в размере 70 тысяч рублей.

Эта мера направлена на улучшение условий жизни и мобильности людей с ограниченными возможностями. Порядок предоставления выплаты будет разработан Министерством труда и социального развития Мурманской области в ближайшее время.

Предоставление меры социальной поддержки будет носить заявительный характер и осуществляться через ГОКУ «Центр социальной поддержки населения Мурманской области». Контактный телефон ГОКУ «ЦСПН МО» 8 (81536) 7-11-12.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549983/#&gid=1&pid=1