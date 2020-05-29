С 1 июня будет увеличен размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих граждан

22 мая Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому с 1 июня будет увеличен размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан, в том числе студентов.

Согласно указанному законопроекту, в статью 15 федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» будут внесены изменения, предусматривающие установление размера выплаты по уходу за ребёнком – 6752 рубля. При этом пособие будет выплачиваться на каждого ребёнка вне зависимости от очередности рождения детей.

На территории Мурманской области размер ежемесячной выплаты с учетом районных коэффициентов составит: 9452,80 рубля (коэффициент 1,4); 11478,40 рубля (коэффициент 1,7); 12153,60 рубля (коэффициент 1,8).

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в Мурманской области до 1 июня 2020 года размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком составляет 4726,08 рубля; за вторым и последующими детьми – 9452,16 рубля. По состоянию на 1 мая текущего года на территории региона ежемесячное пособие предоставлено 4309 получателям на общую сумму 97 млн 552,82 тысячи рублей.