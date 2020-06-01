С 1 июня изменены условия предоставления финансовой поддержки предпринимателям в период COVID-19

С 1 июня изменен подход по предоставлению финансовой поддержки НМК «ФОРМАП» субъектам малого и среднего предпринимательства Мурманской области, пострадавшим в период пандемии коронавируса. Действующее ранее требование, по которому фактически осуществляемый вид деятельности должен быть основным, отменено.

С сегодняшнего дня документы на предоставление мер поддержки бизнеса принимаются как по основному, так и по дополнительному ОКВЭД, который включен в перечень пострадавших отраслей экономики. При этом оценка снижения выручки не менее, чем на 30%, будет осуществляется по совокупному объему доходов по всем видам деятельности.

Приём документов от СМСП, зарегистрированных в Мурманской области, на предоставление данного вида поддержки открыт до 30 июня. Ознакомиться с алгоритмом получения финансовой помощи можно на официальном сайте НМК «ФОРМАП».