С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру

Минобрнауки России скорректировало порядок приёма на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, уточнив правила электронной подачи документов, учёта достижений и приёма на места в рамках целевой квоты. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, подача заявления о приёме документов в электронном виде будет возможна только через «Госуслуги». В то же время организации высшего образования, находящиеся в совместном ведении России и иностранного государства, при проведении приема смогут использовать собственные электронные информационные системы.

Поступающий будет получать уникальный код на госуслугах при подаче заявления через портал или от образовательной организации при подаче заявления иными способами.

В уже поданное заявление не чаще одного раза в два часа можно будет вносить изменения, в том числе менять конкурсные группы и приоритеты зачисления, а также представить или отозвать документы.

В перечень достижений включено подтверждающее портфолио, порядок формирования которого будет устанавливать образовательная организация.

Кроме того, уточняется порядок приема на места в пределах целевой квоты. При необходимости квота может детализироваться в интересах конкретных заказчиков целевого обучения. Образовательные организации должны будут не позднее 15 апреля года приема размещать сведения о количестве мест в рамках контрольных цифр приема, в том числе по целевым квотам, а также о количестве платных мест. 

Документ вступает в силу с 1 июня 2026 года и действует до 1 сентября 2029 года.

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
