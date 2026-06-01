С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру

Минобрнауки России скорректировало порядок приёма на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, уточнив правила электронной подачи документов, учёта достижений и приёма на места в рамках целевой квоты. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, подача заявления о приёме документов в электронном виде будет возможна только через «Госуслуги». В то же время организации высшего образования, находящиеся в совместном ведении России и иностранного государства, при проведении приема смогут использовать собственные электронные информационные системы.

Поступающий будет получать уникальный код на госуслугах при подаче заявления через портал или от образовательной организации при подаче заявления иными способами.

В уже поданное заявление не чаще одного раза в два часа можно будет вносить изменения, в том числе менять конкурсные группы и приоритеты зачисления, а также представить или отозвать документы.

В перечень достижений включено подтверждающее портфолио, порядок формирования которого будет устанавливать образовательная организация.

Кроме того, уточняется порядок приема на места в пределах целевой квоты. При необходимости квота может детализироваться в интересах конкретных заказчиков целевого обучения. Образовательные организации должны будут не позднее 15 апреля года приема размещать сведения о количестве мест в рамках контрольных цифр приема, в том числе по целевым квотам, а также о количестве платных мест.

Документ вступает в силу с 1 июня 2026 года и действует до 1 сентября 2029 года.