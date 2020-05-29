С 1 июня начинается приём заявлений для назначения и выплаты единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс

Министерство труда и социального развития Мурманской области информирует, что с 1 июня начинается приём заявлений и документов от граждан для назначения и выплаты единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс, размер которого составляет 4423,74 рубля на каждого ребёнка – первоклассника.

Назначение и выплата пособия производится одному из родителей (усыновителю, опекуну, приемному родителю) на каждого совместно проживающего с ним ребёнка, идущего в первый класс, для приобретения одежды, обуви и школьных принадлежностей.

Право на единовременное пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской области (с 1 апреля 2020 года его размер составляет для трудоспособного населения – 17849 рублей; для пенсионеров – 14231 рубль; для детей – 17254 рубля).

Многодетным семьям пособие предоставляется независимо от уровня дохода.

Право на получение единовременного пособия определяют государственные областные казенные учреждения – центры социальной поддержки населения по месту жительства.

В связи с тем, что в настоящее время указанные учреждения работают в дистанционном режиме, заявление и необходимые документы можно направить по электронной почте, а проконсультироваться со специалистами – по телефону. Контактные данные центров социальной поддержки населения размещены на сайте Министерства труда и социального развития мурманской области.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в 2019 году правом на единовременное пособие воспользовались 2427 семей на 2492 ребёнка на общую сумму 110 млн 239,6 тысячи рублей.