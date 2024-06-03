С 1 июня расширены возможности и условия программы «Арктическая ипотека»

Изменение условий программы «Арктическая ипотека» стало одной из главных тем основной повестки оперативного совещания в региональном правительстве. Губернатор Андрей Чибис отметил, что с 1 июня воспользоваться этой мерой поддержки могут участники СВО и члены семей погибших участников СВО без учёта их возраста и семейного положения. Ранее данная категория не учитывалась.

«Также было исключено требование к 5-летнему стажу по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций АЗРФ. Указанные предложения озвучили Владимиру Владимировичу Путину семьи из Мурманской области во время онлайн-встречи в декабре 2023 года. А уже в феврале Президентом России был дан сразу ряд поручений. Благодарю Владимира Владимировича за поддержку», – рассказал глава региона.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, также Андрей Чибис напомнил, что участники СВО и члены их семей, а также медики и учителя являются приоритетными категориями программы «Свой дом в Арктике». Они могут получить до полутора миллиона рублей на строительство или покупку собственного дома, при этом объединив данную меру поддержки с возможностями программы «Арктическая ипотека».

Фото: https://gov-murman.ru