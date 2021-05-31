С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов

С завтрашнего дня запустят самый северный прокат электросамокатов в России. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В Мурманске первые две точки на 20 самокатов установлены на проспекте Ленина, 49 и 69. И наша задача, чтобы в городе к июлю количество самокатов увеличилось до 60. А к началу августа было уже 15 точек, где работали 150 электросамокатов, – отметил глава региона. – Уверен, что самокаты будут также востребованы, как и велопрокат. Это дополнительный элемент комфортной городской среды в нашем областном центре и арктической столице».