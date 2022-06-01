С 1 июня в Мурманской области в тестовом режиме заработает анонимный чат-бот в «Телеграм» для приёма сообщений о происшествиях с детьми

С 1 июня в Мурманской области в тестовом режиме начнёт работу анонимный чат-бот в мессенджере «Телеграм» для приёма сообщений о происшествиях с детьми. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил 31 мая на заседании регионального правительства.

«Это очень удобный формат, доступный и для детей, и для взрослых, который позволит им анонимно дать оперативный сигнал, чтобы мы могли быстро реагировать на происшествия, связанные с несовершеннолетними», – прокомментировал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, дополнительный общедоступный и современный канал обратной связи разработан по поручению губернатора во взаимодействии с Центром управления регионом в целях раннего выявления фактов жестокого обращения с детьми, а также иных противоправных действий в отношении несовершеннолетних.

«В целом, по оценке уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка, Мурманская область – в лидерах среди регионов по уровню защищённости несовершеннолетних. Но мы должны продолжать очень внимательно следить за каждым случаем жестокого обращения с детьми, оперативно и жёстко реагировать и, конечно, постоянно совершенствовать систему мониторинга ситуации. Наши дети должны быть, безусловно, полностью защищены», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/