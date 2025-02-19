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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 13:00

С 1 марта 2025 года юридические лица должны подавать заявления на регистрацию недвижимости только в электронном виде

Нововведение предусмотрено федеральным законом от 26.12.2024 №487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступит в силу с 1 марта 2025 года. Данный закон определяет порядок электронного взаимодействия между Росреестром и юридическими лицами.

Согласно новым правилам, с 1 марта 2025 года юридические лица должны подавать заявления на государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав с прилагаемыми к ним документами только в электронной форме. Бумажные документы будут возвращаться без рассмотрения.

Как отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, исключение составляют случаи, когда стороной сделки является физическое лицо (кроме договоров участия в долевом строительстве). Также законом установлено, что юридическое лицо вправе предоставить в регистрирующий орган документы на бумаге при временной технической невозможности направить их в электронном виде.

Кроме этого, до 1 января 2026 года возможность подачи заявлений на бумажном носителе сохранится за рядом юридических лиц. К ним относятся: крестьянские (фермерские) хозяйства, садоводческие и огороднические товарищества, гаражные, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, а также товарищества собственников жилья.

- В Мурманской области в 2024 году юридические лица подали 11690 заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав на объекты недвижимости, в том числе в рамках «единой процедуры». Из них в электронном виде - 67%. От общего количества всех электронных заявлений, поступивших в прошлом году на проведение учетно-регистрационных действий, доля юридических лиц составила 11,2%, – сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Что касается регистрации договоров участия в долевом строительстве, то с 1 марта 2025 года они должны быть направлены в Росреестр только в форме электронных документов. Подписанный собственноручными подписями скан-образ бумажного договора не является электронным документом. Закон также обязал застройщиков после подписания передаточного акта самостоятельно направлять в Росреестр заявления и документы для регистрации права собственности участника долевого строительства исключительно в электронной форме. После регистрации застройщик должен передать собственнику объекта выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Подать электронные документы в Росреестр можно через «личный кабинет» на официальном сайте Росреестра, сервис прямого доступа (СПД-3), сервис взаимодействия с Росреестром и Адаптер электронного взаимодействия, федеральную государственную информационную систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также другими способами, предусмотренными пунктом 2 части 1 статьи 18 федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Разобраться во всех нюансах также поможет методичка Росреестра https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/informatsiya/Электронное%20взаимодействие%20Росреестра%20с%20юрлицами.pdf.

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