С 1 марта для части российский автовладельцев появится новый штраф

В России с 1 марта вступят в силу ряд важных поправок в КоАП. В частности, одна из поправок усиливает ответственность водителей за нарушения в сфере техосмотра автомобилей

Как пишет «Autonews», новый блок поправок напрямую связан с принятием в конце прошлого 2021 года федерального закона №494-ФЗ. Напомним, что этот документ отменяет обязательный техосмотр автомобилей и мотоциклов. Однако в его тексте есть важная оговорка: процедура отменяется для машин, принадлежащих физлицам и используемым только в личных целях.

В том же документе говорится: для автомобилей, в отношении которых проведён техосмотр и выдана диагностическая карта с заключением, техосмотр также не является обязательной процедурой. Исключение составят только случаи визуального обнаружения технической неисправности инспектором ДПС уже во время движения по дороге.

С 1 марта утратит силу ч. 2 ст. 12.1 КоАП РФ: она вводила штрафы за управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным для перевозок людей. Однако в ст. 12.5 КоАП РФ — посвящена ответственности за управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена — добавят новый состав правонарушения. Получается, что если инспектор на дороге выявит очевидную неисправность, а диагностической карты на автомобиль у водителя при этом не будет, то ему придётся уплатить штраф в размере 2 тысяч рублей.

Новая норма содержит оговорку о повторном привлечении к ответственности по этому основанию: нарушителей не смогут штрафовать за одно и то же нарушение в течение суток с момента первого выявления.

Напомним, что новый состав затронет следующих автомобилистов, они обязаны проводить техосмотр машин и получать диагностическую карту:

при постановке на учёт автомобиля старше 4 лет, включая год его изготовления;

совершения регистрационных действий, связанных со сменой собственника машины, с года изготовления которого прошло более 4 лет, включая год изготовления;

совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции автомобиля, независимо от года изготовления автомобиля.