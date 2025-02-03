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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.25 10:00

С 1 марта изменятся тарифы на перевозку пассажиров и грузов морским транспортом в Мурманской области

В настоящее время регулярное сообщение морским транспортом осуществляется на теплоходе «Клавдия Еланская».

«Тарифы на морские перевозки в Мурманской области оставались неизменными 6 лет. Хотелось бы особо подчеркнуть, что жители Мурманской области имеют возможность пользоваться льготными тарифами на морские перевозки, поэтому рост для северян будет значительно меньше, чем для лиц, не имеющих регистрации на территории региона. Кроме того, предусмотрены дополнительные льготы для детей и держателей Единой карты жителя Мурманской области», – отметила председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова.

С принятым постановлением можно ознакомиться на официальном сайте Комитета по тарифному регулированию, а также на официальном портале «Электронный бюллетень правительства Мурманской области». Также получить информацию об обновленных тарифах можно по телефону 8 (815) 2487-801.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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