С 1 марта на портале «Госуслуги» вводят двухфакторную авторизацию

С 1 марта на портале «Госуслуги» будет введена двухфакторная авторизация, которая будет обязательна для всех пользователей с 1 июня.

Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, такой механизм предполагает, что пользователи будут пользоваться дополнительным способом для входа вместе с основными — по логину и паролю.

«Мы, Минцифры, совершенствуем систему защиты (на госуслугах) и сейчас фактически говорим, что вводим программу обязательности второго фактора. Сейчас для того, чтобы получить доступ к госуслугам, достаточно логина и пароля. Мы считаем, что в текущий момент этого уже мало, нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на министра.

Мак5сим Шадаев пояснил, что вторым фактором будет «либо эсэмэска, либо дополнительная аутентификация». Предполагается, что эта мера позволит обеспечить безопасность пользователей, которые используют простые пароли, чьи учётные записи подвергаются вирусным атакам. «Второй фактор гарантирует лучшую защиту», — подчеркнул он.