С 1 марта начинается сбор заявок от ТСЖ на капремонт домов за счёт субсидии из регионального бюджета

С 1 марта начинается отбор многоквартирных домов, в которых по заявкам ТСЖ будет проведен капитальный ремонт за счет средств субсидии из регионального бюджета. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Министерством строительства разработаны необходимые нормативные документы для того, чтоб ТСЖ, ТСН, жилищный кооператив или иной специализированный кооператив могли подать заявку на капитальный ремонт конструктивных элементов в многоквартирных домах за счет средств субсидии из областного бюджета. Каждый участник вправе подать одну заявку на один вид работ на сумму не более 5 миллионов рублей в рамках отбора, который продлится месяц. В начале апреля будут определены многоквартирные дома, которые будут отремонтированы за счет средств субсидии. В 2022 году в региональном бюджете на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об изменениях в Порядок предоставления субсидии региональному Фонду капительного ремонта. Шансов получить поддержку больше у ТСЖ, созданных после 01.01.2021 года, у которых наибольший процент собираемости взносов на капремонт за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, или размер взноса на капитальный ремонт превышает минимальный установленный. Также предпочтение отдается многоквартирным домам с наиболее ранними датами ввода в эксплуатацию и последнего проведения капитального ремонта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440755/#&gid=1&pid=1