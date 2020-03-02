С 1 марта посещение сайтов российских органов власти станет бесплатным

Доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране будет бесплатным с 1 марта 2020 года, такое решение было принято в январе на совещании, которое провел экс-глава Минкомсвязи РФ Константин Носков с крупнейшими операторами связи.

Это первый шаг по реализации проекта «Доступный Интернет», идею которого предложил Президент РФ в послании Федеральному Собранию — по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придётся платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов.

Минкомсвязь РФ, а также крупнейшие интернет-компании и операторы связи поддержали инициативу президента и сообщили о своей готовности. «Наша компания поддерживает инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. В любой жизненной ситуации человек должен иметь право воспользоваться социальной или государственной услугой в онлайн-режиме», - комментировали, в частности, в «Ростелекоме».

Впрочем, как заявлял глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, для обеспечения бесплатного доступа важен выход необходимых нормативных документов. «Мы ждём всё-таки решения правительства, поскольку есть поручение определить эту процедуру, этот порядок», - уточнял глава «Ростелекома». Список сайтов, к которым будет предоставляться бесплатный доступ, по его словам, «Ростелеком» пока не получал.

В свою очередь, в «Tele2» считают необходимым внести поправки в законодательство. «Инициатива по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам требует изменений законодательства. После внесения соответствующих изменений операторы смогут приступить к исполнению поручения».

Представители других операторов воздержались от комментариев, пишет 1prime.ru.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, сообщают СМИ. По их данным , интернет-компании и операторы оценили свои затраты на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам более чем в 150 миллиардов рублей в год. При этом, в целом доходы операторов от услуг передачи данных для населения в 2019 году составили 450 миллиардов рублей.

Комиссия предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом необходимо сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг при задолженности абонента. В ведомстве сказали, что готовы подключиться к разработке «отдельного нормативного регулирования» для проекта «Доступный Интернет».